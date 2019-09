Présidentielles 2019 : Biographie du candidat Said Aidi

Said Aidi, candidat à la présidentielle prévue le 15 septembre 2019, est né le 8 mai 1961 à Tunis. Après des études primaires et secondaires en Tunisie, il suit des études préparatoires au lycée Hoche, Versailles en France et intègre, en 1982, l’école polytechnique de Paris.

Aidi a entamé sa vie professionnelle, en 1985, au centre de recherche et développement de la Compagnie Générale informatique à Paris, puis à Marseille.

En 1993, il a intégré IBM où il a développé une activité de conseil et d’implémentation des solutions de gestion des ressources humaines pour les entreprises tunisiennes et africaines, et ce à partir de Tunis.

En 2002, Aidi a occupé le poste de Directeur de l’offre gestion du capital humain chez IBM pour la région Afrique Francophone.

En 2004, il a crée Atlasys, une entreprise indépendante spécialisée dans le conseil et l’ingénierie des solutions informatiques des ressources humaines, avant d’être nommé en 2006, directeur général de ressources humaines à Access Moyen Orient et Afrique, une multinationale spécialisée dans l’édition des logiciels et l’outsourcing ressources humaines et membre du Comité exécutif de HR Access dans le monde.

De janvier à décembre 2011, il a été nommé ministre de la formation professionnelle et de l’emploi au gouvernement provisoire de Mohamed Ghannouchi puis celui de Béji Caid Essebsi. Il a également été nommé ministre de la Santé du gouvernement de Habib Essid de février 2015 jusqu’à aout 2016.

Aidi rejoint en 2012 le parti Al-Joumhouri, puis intègre en octobre 2013, le parti Nidaa Tounes. En 2017 il annoncé la création du parti “Beni Watani”.

En avril 2013, il préside l’association internationale “education for employment Tunisia”.

Said Aidi est marié et père de trois enfants.