Tunisie – Election présidentielle 2019 : La campagne électorale doit être une compétition saine et loyale (Omar Mansour)

” Le démarrage de la campagne électorale ne signifie pas livrer bataille aux autres candidats, mais constitue plutôt une compétition saine et loyale “, a estimé lundi le candidat l’élection présidentielle anticipée Omar Mansour, appelant à faire en sorte qu’elle soit festive.

Lors du lancement de sa campagne électorale ce lundi depuis la Médina de Tunis, Omar Mansour a dit connaitre les problèmes dont souffre la Tunisie et dont il a eu à traiter du fait qu’il a exercé les fonctions d’avocat, de juge, de ministre et de gouverneur de Tunis et de l’Ariana. Fonctions qui lui permettront de réaliser une plus value, une fois élu président, dit-il.

D’après lui, la Tunisie a aujourd’hui besoin des efforts conjugués de tous les citoyens pour sortir de la crise actuelle.

Evoquant les grandes lignes de son programme électoral, il cite la réforme de l’administration, le rétablissement de la souveraineté de l’Etat et des institutions, la garantie de la primauté de la loi et la consécration de la culture du travail et de la rigueur tout en respectant la spécificité tunisienne dans tous les domaines.

Parmi les principaux axes du programme électoral de Omar Mansour figurent également la protection de la dignité du citoyen, la sécurité globale, le développement équitable, l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen et la lutte contre la spéculation et la contrebande. Omar Mansour se propose également de créer un tissu de grands projets économiques et sociaux et de garantir une exploitation optimale des richesses du pays. Il se dit pour la promotion de la connaissance, de la culture et de la science et pour l’instauration des relations internationales d’égal à égal.

Il est à noter que le candidat Omar Mansour, a commencé sa campagne électorale par une visite à la Medina de Tunis (Bab Souika, Halfaouine, Rue du Pacha, place de la Kasbah…), où il a rencontré de nombreux citoyens.