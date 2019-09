Tunisie – Météo : Pluies temporairement orageuses

Temps parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions, ces pluies seront localement intenses sur le nord et les régions Est.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

Mer peu agitée. Températures maximales comprises entre 25 et 29°C sur le nord et les hauteurs et entre 30 et 34°C ailleurs.

Prévisions pour demain lundi 2 septembre 2019

Nuages parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et les régions Est. Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

Mer peu agitée à agitée sur le nord. Températures maximales comprises entre 26 et 30°C sur le nord et le centre et entre 30 et 34°C sur le sud.