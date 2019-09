Tunisie – Alerte météo : Des chutes de pluies pouvant atteindre 100 millimètres prévues au Nord-Ouest

Des pluies orageuses continueront à être enregistrées, dimanche, sur la plupart des régions et seront temporairement abondantes avec des quantités localement importantes sur les régions du Nord où elles se situeront entre 30 et 60 millimètres pour atteindre 100 millimètres dans les régions du Nord-Ouest, selont l’Institut national de la météorologie (INM).

L’Institut prévoit dans un communiqué de suivi, publié dimanche, des chutes de grêle dans des endroits limités et une baisse des températures maximaes qui évolueront entre 25 et 29 degrés au Nord et sur les hauteurs et entre 30 et 34 degés dans les autres régions.