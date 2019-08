Coupe de la Confédération africaine (tour préliminaire/ retour : les résultats complets

Résultats complets des matchs du tour préliminaire (retour) de la Coupe de la Confédération africaine football (CAF), disputés vendredi et samedi et dimanche:

Vendredi:

Aller Retour

(+) AS de Kigali (Rwanda) – KMC FC (Tanzanie) 0-0 2-1

(+) Al-Khartoum Al-Watani (Soudan) – Arta Solar 7 (Djibouti) 1-1 3-0

(+) Santoba de Conakry (Guinée) – Niger Tornadoes (Niger) 2-1 3-3

Al-Ahly Shendy (Soudan) – (+) Bandari FC (Kenya) 0-0 1-1

Samedi :

IC de Kamsar (Guinée) – (+) Paradou AC (Algérie) 0-3 1-0

Masters Security Services (Malawi) – (+) Proline FC (Ouganda) 0-3 0-0

(+) Azam FC (Tanzanie) – Fasil Kenema SC (Ethiopie) 0-1 3-1

(+) Malindi SC (Zanzibar) – Mogadishu FC (Somalie) 0-0 1-0

Rukinzo FC (Burundi) – (+) Triangle FC (Zimbabwe) 0-5 0-0

Young Buffaloes FC (Eswatini) – (+) Buildcon FC (Zambie) 0-1 1-1

AS Coton (Tchad) – (+) CR Belouizdad (Algérie) 0-2 0-2

(+) Ashanti Gold (Ghana) – Akonangui FC (Guinée équatoriale) 1-1 3-0

(+) Esae FC (Bénin) – ASC Snim-Cansando (Mauritanie) 5-0 2-0

Dimanche :

Jwaneng Galaxy FC (Botswana) – (+) Bolton City Youth Club (Maurice) 0-3 0-0

LISCR FC (Liberia) – (+) Maranatha De Fiokpo (Togo) 0-3 0-0

Amarat FC (Soudan du Sud) – (+) US Ben Guerdane (Tunisie) 1-5 0-0

Etoile du Congo (Congo) -(+) Pyramids FC (Egypte) 1-4 0-1

AS Maniema Union (Congo) – (+) AS Pelican (Gabon) 1-1 1-1 (Pélican aux tab 4-1)

Renard de Loum (Cameroun) – (+) DC Motema Pembe (RD Congo) 0-2 0-2

St-Louis (Seychelles) – (+) TS Galaxy FC (Afrique du Sud) 0-1 0-1

(+) Al-Ittihad (Libye) – US Gendarmerie nationale (Niger) 1-1 2-0

NB : Les équipes précédées par le signe (+) sont qualifiées pour les 16es

de finale.