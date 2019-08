Soldes d’été : Une certaine dynamique est attendue à l’approche de la rentrée scolaire (Yasser Ben Khalifa)

” L’affluence pour les soldes d’été reste faible mais une certaine dynamique est attendue à l’approche de la rentrée scolaire “, a indiqué, vendredi, à l’agence TAP, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques, au ministère du Commerce, Yasser Ben Khalifa.

Il a précisé que 2211 points de vente participent actuellement à la saison des soldes d’été 2019, sachant que le ministère a accordé, jusque-là, 1345 autorisations de participation à ce rendez-vous de 6 semaines.

Ces points de ventes se répartissent entre 1452 points de vente de prêt-à-porter, 356 points de vente de chaussures, 83 points de vente de produits cosmétiques, 49 points de vente d’articles de décoration, 33 points de vente de tissus, outre des points de vente des meubles, d’électroménagers et d’articles optiques.

Le responsable a, par ailleurs, révélé que 157 infractions économiques ont été relevées, dont 133 infractions liées au secteur du prêt-à- porter, 14 au secteur des chaussures et 5 à la vente des meubles. Sur les 157 infractions, 30 sont liées au non affichage des prix et 19 au non dépôt de la déclaration de participation.

’agissant d’une éventuelle prolongation de la saison des soldes, il a souligné qu’une telle décision pourrait être prise quelques jours avant la fin de la période des soldes, sur demande de la profession.