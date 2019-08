France : Lyon frappe d’entrée

Lyon s’est imposé vendredi soir à Monaco, lors du match d’ouverture du championnat de France de football (3-0), grâce à des réalisations de Dembélé (5e), Depay (36e) et Tousart (80e).

Le but inscrit tôt dans la rencontre a permis aux Lyonnais de se faciliter la tâche. Les hommes de Sylvinho se sont rassurés en n’encaissant aucun but après une préparation inquiétante et en montrant une certaine maîtrise (13 tirs à 7 et 62% de possession de balle).

Les hommes de Jardim débutent la saison comme ils avaient terminé la précédente. Le carton rouge de Fabregas à la demi-heure de jeu a fragilisé un peu plus l’organisation monégasque. Malgré les changements effectués par le coach portugais, Monaco n’a pas trouvé les ressources pour revenir dans le match et espérer une meilleure issue. Lors de la prochaine journée, Lyon recevra Angers quand Monaco ira à Metz.