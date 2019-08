Décès de Caïd Essebsi : Giuseppe Conte se rend à l’ambassade de Tunisie à Rome

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte s’est rendu, jeudi, à l’ambassade de Tunisie à Rome où il a annoté le registre des condoléances ouvert à l’ambassade, suite au décès du président Béji Caïd Essebsi.

Giuseppe Conte exprime, au nom du gouvernement et du peuple italien, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de sympathie et de compassion à la famille du Caïd Essebsi et au peuple tunisien.

” Profonds regrets pour le décès du Président de la République Tunisienne Béji Caid Essebsi, un Homme d’Etat d’une grande expérience politique et d’une grande humanité “, a-t-il annoté, cité dans un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Accompagné de l’ancien ambassadeur italien en Tunisie Benassi Pietro, Conte a renouvelé le soutien permanent de son gouvernement à la Tunisie pour mener à bien son processus démocratique.

Par ailleurs, Giuseppe Conte a salué un climat ” calme ” qui a marqué la passation du pouvoir en Tunisie et l’esprit de responsabilité dont ont fait preuve toutes les composantes de la société civile et le peuple tunisien.

D’après la même source, la présidente du sénat italien Maria Elisabetta Alberti Casellati s’est également déplacée au siège de l’ambassade de Tunisie à Rome pour exprimer ses condoléances, suite au décès du président Béji Caïd Essebsi.