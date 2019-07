Tunisie – Ministère de l’éducation : Des mesures spécifiques pour l’inscription scolaire des élèves handicapés

Le ministère de l’éducation a annoncé un train de mesures au profit des élèves à besoins spécifiques, dans le cadre de la mise en application du programme national d’intégration scolaire de cette catégorie d’élèves et afin de garantir l’égalité des chances.

Ces mesures consistent à généraliser et promouvoir l’insertion scolaire dans les classes préparatoires au sein des écoles primaires, a fait savoir le ministère dans un communiqué, dont une copie est parvenue, vendredi, à l’agence TAP.

Les enfants à besoins spécifiques âgés entre 5 et 8 ans (nés entre le 1er janvier 2011 et 31 décembre 2014), et exceptionnellement les enfants âgés de 9 ans bénéficient cette année de la mesure d’insertion scolaire, précise-t-on de même source.

L’insertion scolaire dans des classes préparatoires au sein des écoles primaires sera généralisée, à partir de l’année scolaire 2019/2020 et touchera les enfants handicapés âgés de 6 à 9 ans (nés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013) et exceptionnellement sur étude du dossier, les enfants handicapés âgés de 10 ans.

Les collèges et les lycées seront aussi aménagés afin d’être adaptés à l’accueil des élèves handicapés, a précisé le ministère.

Selon le ministère, les rendez-vous de l’inscription sont fixés par les délégués et les directeurs régionaux concernés, indiquant qu’il est préférable d’accomplir les mesures d’inscription dans les écoles primaires avant le 15 juillet courant et dans les collèges et lycées, à partir du 2 septembre prochain.