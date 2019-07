Tunisie : Le ministre de la Justice et le secrétaire d’Etat parlementaire allemand signent un programme de travail pour 2019 et 2020

Le renforcement de la coopération judiciaire et juridique entre la Tunisie et la République Fédérale d’Allemagne a été au centre de la rencontre qui s’est tenue à Tunis mardi entre le ministre de la justice Mohamed Karim Jamoussi et le secrétaire d’Etat parlementaire allemand de la Justice et de la Protection des Consommateurs, Christian Lange.

Karim Jamousi et Christian Lange ont signé à cette occasion un programme de travail pour les années 2019 et 2020 dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé le 6 février 2017 entre les deux ministères tunisien et allemand.

Ledit programme sera mis en œuvre par La Fondation allemande de coopération juridique internationale (IRZ), indique le ministère de la Justice dans un communiqué.

Le programme de travail vise à diversifier les domaines de coopération entre les deux pays en ce qui concerne le domaine juridique et judiciaire.

Il concerne particulièrement le rôle de l’administration judiciaire et sa décentralisation ainsi que les mécanismes de communication et d’information dans le domaine judiciaire et la mise en place d’un programme général de formation continue.

La rencontre s’est tenue en présence de l’ambassadeur allemand en Tunisie.