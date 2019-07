Faouzi Benzarti de retour à l’Etoile du Sahel pour un an en remplacement de Roger Lemerre

L’Etoile du Sahel a engagé l’entraineur Faouzi Benzarti pour une saison apprend l’Agence TAP vendredi auprès d’une source proche du club.

Le technicien Tunisien (68 ans) a signé son contrat pour un an renouvelable précise-t-on et va succéder à Roger Lemerre qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’Etoile qui expire en 2020.

Après une expérience avec le Wydad de Casablanca ponctuée cette saison par un titre de champion du Maroc et une finale de la ligue des champions face l’Espérance Sportive de Tunis dont l’issue n’est pas connue après la décision de la CAF de faire rejouer le match, Benzarti va retrouver l’équipe de la perle du Sahel avec laquelle il avait remporté trois titres de champion de Tunisie (1987, 2007 et 2016), une coupe de Tunisie (2015) et deux coupes de la confédération africaine de football en 2006 et 2015.

Le technicien tunisien qui va conserver le même staff technique formé Rafik M’hamdi entraineur adjoint, Faouzi Ouni entraineur des gardiens et Ahmed Berriri préparateur physique, a décidé de faire appel à Imed Ben Younes de retour au club en tant qu’entraineur adjoint.

Il devrait débuter les entrainements à la tête de l’équipe première ce dimanche en préparation de la nouvelle saison 2019/2020.

L’Etoile du Sahel, rappelle-t-on a terminé l’exercice 2018/2019 à la deuxième place du championnat de Tunisie outre sons acre en coupe arabe des clubs.