Tunisie : Abdelkrim Zbidi préside la cérémonie de sortie de la 23e promotion de l’Ecole supérieure de guerre

Le ministre de la Défense nationale Abdelkrim Zbidi a présidé jeudi la cérémonie de sortie de la 23e promotion de l’Ecole supérieure de guerre.

Il a souligné à cette occasion la contribution de la formation à l’efficacité des capacités opérationnelles de l’institution militaire, au développement continu des méthodes pédagogiques, scientifiques et techniques et à la révision des programmes éducatifs.

Le ministre a également mis l’accent sur les connaissances acquises par les officiers apprenants lors des stages effectués à l’étranger, relevant l’importance pour l’Ecole supérieure de guerre et les écoles militaires de participer à des programmes de partenariat avec l’OTAN en matière de développement des méthodes éducatives et ce à la lumière des menaces et défis de l’avenir.

Cité dans un communiqué du ministère de la Défense, Abdelkrim Zbidi a annoncé l’élaboration d’une étude de faisabilité pour le lancement d’un Master défense, en s’inspirant des expériences d’institutions éducatives similaires. Le but étant, selon lui, d’améliorer les compétences des officiers dans le domaine des stratégiques opérationnelles militaires.

Il a exhorté les élèves-officiers diplômés à faire preuve de vigilance et de rigueur en cette étape délicate et à contribuer à la réunion des facteurs garantissant la sécurité et la stabilité du pays et permettant de relever les défis sécuritaires notamment en matière de lutte contre le terrorisme et du crime organisé.

Participent à la 23e promotion de l’Ecole supérieure de guerre, aux côtés des officiers tunisiens, des officiers de pays arabes et africains à savoir, la Mauritanie, le Royaume d’Arabie saoudite, le Qatar, l’Afrique centrale, le Gabon, le Bénin, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, Cameroun et le Tchad.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du Conseil supérieur des armées et des représentants des missions diplomatiques en Tunisie.