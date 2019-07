Italie (Transfert) : Buffon de retour à la Juventus Turin

L’ex-gardien du PS Germain Gianluigi Buffon, s’est engagé jeudi pour un an en faveur de la Juventus et retrouve donc le club où il a évolué 17 saisons et où il a connu ses plus grands succès, a annoncé le champion d’Italie.

Buffon, 41 ans, sera la saison prochaine le remplaçant du gardien polonais Wojciech Szczesny.

Avec la Juventus, Buffon a été neuf fois champion d’Italie et a disputé trois finales de Ligue des Champions, mais n’en a remporté aucune.

Il avait rejoint la saison dernière le PSG avec lequel il avait été sacré champion de France.