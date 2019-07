Tunisie : Clôture d’une session de formation en communication électorale à Gabès

Une session de formation en processus et communication électoraux, tenue à l’initiative de l’Organisation Volonté et Citoyenneté, a été clôturée, lundi 1er juillet 2019.

Cette session de formation qui a démarré le 27 juin a été organisée avec le soutien de la MEPI (Initiative de partenariat USA Moyen-Orient) et l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, dans le cadre du projet Initiative tunisienne pour l’intégration des jeunes.

Le chef dudit projet, Ihsen Amri, a indiqué à l’agence TAP que l’atelier de formation s’inscrit en appui aux efforts déployés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) en vue de garantir la réussite des prochaines élections présidentielles et législatives.

Cet atelier vise, également, à sensibiliser les jeunes et les femmes à l’importance de participer à cette échéance électorale.

Plusieurs activistes de la société civile de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur ont pris part à cette session de formation. Les thèmes abordés s’articulent autour de l’importance de la communication dans la vie politique en relation avec les élections, les techniques et les méthodes appliquées dans le plaidoyer et les stratégies de planification pour la préparation d’une campagne de sensibilisation afin d’encourager les citoyens à participer au processus électoral.

Au cours des débats organisés à cette occasion, l’accent a été mis sur la culture comme un moyen de lutte contre la violence et l’extrémisme et sur les opportunités d’emploi dans le sud de la Tunisie ainsi que l’intégration de la femme dans la vie politique et civile.