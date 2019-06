Tunisie : 80 cas de fraude au 1er jour de l’examen du baccalauréat

Quelque 80 cas de fraude ont été enregistrés hier mercredi, 1er jour de l’examen du baccalauréat session 2019, a déclaré jeudi à l’agence TAP, Omar Ouelbani, directeur général des examens nationaux au ministère de l’éducation.

” Ces cas de fraude et de mauvais comportements ont émané de 80 élèves (46 garçons et 34 filles) et ont été enregistrés essentiellement à Kasserine (18 cas), à Gafsa (10 cas) et à Kairouan (08 cas) “, a-t-il précisé.

Le responsable a ajouté que 07 autres cas ont été enregistrés à Ben Arous et 06 à Tozeur tandis que dans les régions de Sousse, Sfax et Zaghouan aucun cas de fraude n’a été enregistré.

Ouelbani a indiqué que généralement le pic des cas de fraude est enregistré le deuxième jour de l’examen du baccalauréat où les élèves passent les épreuves principales qui ont un fort coefficient (X4).

Dans ce contexte, le directeur des examens a appelé tous les candidats et les parents à l’importance de rompre définitivement avec les tentatives de fraude.

A noter que lors de la session principale du baccalauréat de 2018, 535 cas de fraude ont été enregistrés et ce, selon les statistiques du ministère de l’éducation.