Tunisie : Béji Caïd Essebsi instaure l’état d’urgence pour un mois

Présidant, lundi, la réunion du Conseil de sécurité nationale au palais de Carthage, le président de la République, Béji Caïd Essebsi a décidé d’instaurer l’état d’urgence pour un mois sur l’ensemble du territoire à partir du 5 juin 2019.

Cette mesure intervient après consultation du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple, indique un communiqué de la présidence de la République.

A rappeler que l’état d’urgence a été décrété depuis le 24 novembre 2015, suite à l’attaque terroriste contre un bus de la Garde présidentielle et prolongé à plusieurs reprises.

Les participants au Conseil de sécurité nationale ont également examiné les préparatifs pour la réussite des échéances nationales importantes, dont en premier lieu la sécurisation de la saison touristique et les prochaines étapes électorales, lit-on dans le communiqué.

La réunion a été l’occasion aussi de faire le point de la situation sécuritaire au niveau national et de passer en revue les développements sur la scène régionale et internationale, et leur impact sur la situation interne et sur la sécurité et la stabilité de la région, indique la même source.