Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 12 mai 2019

Le Temps sera ce dimanche parfois nuageux avec pluies isolées sur le centre et localement le nord et le sud.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs. Mer très agitée à grosse sur le nord.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 18 et 24°C sur le nord et le centre, entre 26 et 32°C ailleurs et atteignant 35°C sur le Sud-Ouest.