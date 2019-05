Ligue 1 (matches en retard 19et 20e journées) : Le CS Sfaxien et l’Etoile ne lachent rien

Le CS Sfaxien s’est imposé devant le Stade Tunisien (3-1), dimanche à Sfax, en match en retard de la 21e journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 professionnelle de football et l’Etoile Sportive du Sahel, qui disputait également un match en retard de la 20e journée a également battu à domicile l’US Tataouine sur le même score.

Le nigérian ghanéen Kingsley Sokari a ouvert le score à la 17e minute pour les noir et blanc et Firas Chawat a doublé la marque à la 38e. A la deuxième mi-temps, les stadistes ont essayé de revenir au score par Guy Mbenza qui a réduit le score à la 50e mais le talentueux buteur sfaxien Chawat a creusé l’écart en inscrivant le 3e but sur pénalty à la 69′.

La formation sfaxienne qui a remporté sa deuxième victoire consécutive, a consolidé sa deuxième place de dauphin (43 points) et revient provisoirement à six points du leader l’Espérance Sportive de Tunis, qui lui manque un match face au Stade gabésien prévu mercredi prochain à Radès. De son coté le club du bardo reste à la 8e place avec 23 points en compagnie de l’US Monastir et de la JS Kairouan.

Sur la pelouse du stade olympique de Sousse, l’Etoile Sahel a renoué avec le succès en battant l’US Tataouine (3-1) pour le compte de la 20e journée.

Les sahéliens après leur élimination en demi-finale de la coupe de la confédération africaine de football ont été tenus en échec (0-0) cette semaine par l’ES Metlaoui en match en retard de de la 19e journée, se sont ressaisit et ont dû leur victoire à Karim Aouadhi (9′), Iheb Msakni (37′) et Karim Laaribi (69′) contre un but encaissé à la 56e par Ismaiel Diakité.

Ce beau succès remporté aux dépens d’une équipe invaincue depuis la 15ème journée, permet aux protégés de Roger Lemerre (3e/40 points) de poursuivre avec un moral au beau fixe la course pour la deuxième place qualificative à la ligue des champions et pourraient même rattraper le dauphin sfaxien en cas de victoire mercredi prochain lors de leur déplacement à Bizerte en match en retard de la 22e journée.

L’US Tataouine (6e/26 points) qui reste à la 6e place avec 29 points conserve encore toutes ses chances de s’emparer de la 4e place qualificative à une compétition étrangère puisque deux points seulement séparent l’équipe du sud au CA Bizertin et l ‘US Ben Guerdane exaequo 4e avec 31 points.

Dimanche 12 mai

match en retard de la 20e journée:

ES Sahel – US Tataouine 3-1

match en retard de la 21e journée:

CS Sfaxien – S.Tunisien 3-1

Classement PTS J G N P BP BC DIFF

1. Espérance ST 49 20 15 4 1 29 10 +19

2. CS Sfaxien 43 21 12 7 2 28 14 +14

3. ES Sahel 40 20 11 7 2 32 17 +15

4. CA Bizertin 31 20 8 7 5 25 18 +7

. US Ben Guerdane 31 21 8 7 6 18 17 +1

6. US Tatatouine 29 21 7 8 6 23 27 -4

7. Club Africain 28 21 8 4 9 17 20 -3

8. US Monastir 23 21 6 5 10 23 24 -1

. JS Kairouan 23 21 6 5 10 16 23 -7

. Stade Tunisien 23 21 6 5 10 20 28 -8

11. ES Metlaoui 21 21 5 6 10 16 23 -7

12. Stade Gabésien 19 20 4 7 9 14 20 -6

13. AS Gabès 17 21 4 5 12 19 30 -11

14. CS Hammam-lif 16 21 3 7 11 12 21 -9.