Le Jazz Club de Tunis célèbre la Journée internationale du jazz avec “In the Mood For song”

A l’occasion de la journée internationale du Jazz célébrée le 30 avril de chaque année, le Jazz Club de Tunis organise le mardi 30 avril un concert inédit intitulé “In the Mood for Song”.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Tunis, le concert “In the Mood for Song” se tiendra à 20h00 à la salle de cinéma-théâtre “Le Rio” à Tunis.

” In the Mood for Song ” est un voyage dans le temps, une occasion pour les mélomanes de découvrir ou redécouvrir des chansons emblématiques des différents styles de chant jazz, et de leur évolution. Une quinzaine d’artistes partagera la scène, pour présenter un programme riche, allant du blues au RnB, en passant par le swing et le bebop. Les standards du jazz seront interprétés au chant par Najet Ounis, Senda Makhlouka, Siwar Ben Slama, Mahmoud Ajab; à la guitare par Aymen Ben Attia, Jihed Bedoui, Mondher Falleh, Bertrand Maïlar; au piano par Chokri Daii; au saxophone par Amine Kaabi; au trombone : Mahmoud Ajabi, à la basse: Benrhouma Wassim Ahmed Alam et à la batterie: Nafaâ Allam, Wajd Belhassen, et Mohamed Khachneou.

Au menu de concert, des chansons et des compositions de Thelonious Monk, de John Coltrane et de Bill Evans, ainsi que des standards du Great American Songbook.

A noter que l’association le Jazz Club de Tunis œuvre depuis 2011 à la promotion de la musique jazz et de la musique d’improvisation, ainsi qu’à l’encadrement des jeunes musiciens tunisiens, contribuant au développement d’une nouvelle génération de musiciens affirmés.