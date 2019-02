Tunisie : Le projet de loi relatif aux crèches et jardins d’enfants permettra de promouvoir la structure éducative préscolaire

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Naziha Laabidi a déclaré, lundi, que le nouveau projet de loi relatif aux crèches et jardins d’enfants permettra d’organiser le secteur et de promouvoir la structure éducative préscolaire.

S’exprimant lors d’une séance de travail qui a regroupé les cadres du ministère, elle a annoncé le lancement d’une campagne médiatique et auprès des acteurs de la société civile, visant à appuyer ce projet de loi qui sera examiné en séance plénière à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), jeudi prochain.

Le nouveau projet de loi stipule que l’Etat, les collectivités publiques et locales ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent créer des crèches et des jardins d’enfants conformément à un cahier des charges approuvé par l’autorité de tutelle.

En vertu de ce projet de loi, les crèches et les jardins d’enfants sont tenus d’appliquer le programme pédagogique du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance à travers le recrutement de cadres éducatifs spécialisés dans le domaine de l’Enfance.

Le texte du nouveau projet de loi, énonce que quiconque est tenu d’aviser le délégué à la protection de l’enfance en cas d’existence de tout espace anarchique aménagé pour les enfants, tandis que toute personne qui dirige ou exerce une activité liée au secteur des crèches et jardins d’enfants en dehors de ce cahier des charges, sera condamnée à une amende allant de cinq mille à 10 mille dinars avec une interdiction de 10 ans d’exercice dans ce domaine.