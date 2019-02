Sicca Jazz revient dans sa cinquième édition du 19 au 23 mars

La 5ème édition de ” SICCA JAZZ ” ou “Tunisia Siccaveneria International Jazz Festival” se tiendra du 19 au 23 Mars 2019 au Kef. Ce rendez-vous musical du Kef promet une expérience unique entre tradition et modernité en plein cœur de la ville du Kef et de la région. La scène sera ouverte sur les grands groupes de Jazz et de musiques internationales en première mondiale sur la scène de la Kasbah.

Se voulant authentique et créative, SICCA JAZZ confirme son engagement, cette année, dans la décentralisation de la culture à travers la caravane artistique (ACT2) et porte le gage de la création en misant sur SICCAVENERIA ART LAB où les sonorités Jazz internationales sont mélangées aux musiques traditionnelles de Saliha, du Bedoui, du Soufi et d’Ouled Boumakhlouf. Des masterclass avec des artistes de renommée internationale sont également prévus.

” La ligne artistique du festival, c’est de bousculer le jazz pour lui donner de nouvelles formes. La programmation cette année encore, est le choix d’un jazz et d’une world music de liberté, d’émotion et d’authenticité et au même temps une invitation à l’ouverture de la musique du Kef sur le monde…C’est en effet, un mélange des musiciens professionnels et amateurs, d’univers très différents” a noté Ramzi Jebabli, fondateur et directeur du festival SICCA JAZZ.

Les soirées de la scène principale de la Kasbah ont la particularité de présenter des premières mondiales pour la 5ème édition de Sicca Jazz. Au programme figurent cinq soirées consécutives, neuf concerts sur deux scènes en simultané. La scène principale de la Kasbah sera ainsi dédiée au Jazz Lab, Jazz Flamenco, aux influences Jazz et à l’American Blues Rock, au Free Jazz ainsi que l’Acid Jazz. La programmation du festival mettra à l’honneur des artistes tunisiens et étrangers notamment gfJuan Carmona (France), Eric Sardinas (USA), Malek Lakhoua (Tunisie), Terence Blanchard (USA) Yacine Boulaares (Tunisie), Dam’nco (France), le groupe Masaa (Allemagne), Mike Stern (USA) et Emna Saadi (Tunisie).

La surprise Sicca jazz 2019 sera la découverte des artistes kefois dans le concert d’ouverture ” siccaveneria invite le monde feat Dérive Jazz (quartet français) ” proposant le produit des résidences artistiques du siccaveneria art lab dans le cadre du projet soutenu par Tfanen Tunisie créative. Le tout pour emmener le public loin dans des contrées où les instruments se mettent à rêver de fusions de genres entre le Jazz et le répertoire de musique de Saliha, du Bedoui, d’Ouled Boumakhlouf et de la Issaouia du Kef.

En marge du festival, d’autres volets vont rythmer le Sicca Jazz 2019 à savoir la caravane artistique Sicca Jazz dans sa deuxième édition du 15 au 19 mars. Composée de concerts nomades, elle sera organisée dans cinq délégations du Kef. Les lieux de passage de la caravane sont KalaaKhasba, Touiref, Jerissa, Nebr et El Ksour. Les concerts auront lieu dans les maisons de jeunes et/ou de culture de ces délégations avec la participation des artistes et groupe tunisiens en l’occurrence le groupe Erkez Hip Hop, le groupe Lulia, Mariem Toukabri, le groupe Teguida Band et Yasser Jradi.

Dans le cadre du volet “Le SICCAVENERIA ART LAB”, le programme prévoit des résidences artistiques qui vont réunir au Kef, des artistes des deux bords de la Méditerranée autour de la musique du Jazz et du patrimoine musical de la ville. Elles comporteront, en effet, des fusions de genres entre le Jazz et le répertoire de musique tunisienne. L’objec­tif est de créer plus d’échanges entre genres musicaux et des collaborations avec les jeunes talents de la région.

Par ailleurs, des masters class auront lieu le 20 mars au Sicca Coffee à El Kef. Destinés principalement aux jeunes du Nord-Ouest, ces masters class sont l’occasion pour ces derniers d’aller à la rencontre des artistes invités. A cet effet, un master class guitare est prévu avec Faouzi Chekili (Tunisie) et un master class saxophone sera assuré par Pietro Vaiana (Belgique).