Tunisie : Résumé de l’actualité nationale de la semaine du 10 au 16 février 2019

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 10 au 16 février 2019 sur la scène nationale:

Dimanche 10 février 2019

-Entretien Caïd Essebsi-Guterres à Addis-Abeba : Le dossier libyen à l’ordre du jour

-Entretien Caïd Essebsi-Abbas à Addis-Abeba : le dossier palestinien au menu

-Tebourba: Appel pour la tenue d’un CMR consacré aux problèmes de développement dans la région

-Le nombre de postes décisionnels accordés aux femmes en Tunisie, reste timide

-“Le processus de réforme du Conseil de paix et de sécurité de l’UA doit être élaboré de façon participative”, affirme Caïd Essebsi à Addis-Abeba

-“Ettakattol” ne présentera pas de candidat pour la prochaine élection présidentielle

-Ghannouchi dément les informations concernant le financement par le Qatar des augmentations salariales au profit des professeurs

-Abir Moussi appelle à permettre à la femme d’acquérir une formation politique

-“Le mouvement Ennahdha est concerné par les élections présidentielles et présentera un candidat ” (Harouni )

-“Nous ne détenons pas un appareil sécuritaire secret et nous n’en avons pas besoin” (Ali Larayedh)

-Youssef Chahed : La Tunisie est le vainqueur des négociations sociales (Chahed)

Lundi 11 février 2019

-La ministre de la femme appelle à l’adoption d’une vision arabe commune pour défendre les droits des femmes arabes et renforcer leurs acquis

-Chahed rétablit au ministre chargé des Instances constitutionnelles l’application de la loi sur les partis politiques

-Simplification des procédures administratives relatives à la revente des biens des étrangers à leurs occupants tunisiens

-La Situation actuelle des domaines de l’Etat nécessite la réactivitè de leur rôle économique et social

-Sursis partiel à l’exécution de la décision de l’IVD relative aux formalités de livraison et de transfert et aux procédures de liquidation (TA)

-“Blood Moon”, nouvelle pièce de Moez M’rabet bientôt au Théâtre El Hamra

-Sidi Bouzid : Le propriétaire de l’école coranique de Regueb condamné à un an de prison pour polygamie

-Hichem Fourati: 259 associations religieuses et de prosélytisme inscrites aux services du ministère de l’Intérieur

-Signature de nouvelles conventions sectorielles entre la CNAM et les syndicats des médecins, dentistes et biologistes de libre pratique

Mardi 12 février 2019

-Le bureau exécutif de Nidaa appelle à la formation d’une nouvelle instance directive en attentant la tenue du prochain congrès

-Les moyens de promouvoir le savoir-faire des potières de Sejnane, au centre d’une séance de travail au ministère des affaires culturelles

-Informatique:Don allemand de 40 millions d’euros à la Tunisie

-Un projet de loi sur les écoles coraniques prochainement soumis au conseil des ministres

-La BCT lance la plateforme des investissements des non-résidents pour garantir la transparence et la prévisibilité

-Baisse du nombre des jours de travail perdus à cause des grèves en 2018

-Bientôt création d’une agence d’intégration sociale (Mohamed Trabelsi)

-Entretien Caïd Essebsi-Chahed : la situation générale du pays et les préparatifs du Sommet arabe à l’ordre du jour

-Chahed entame à partir du mercredi une visite officielle à Paris : Six accords de financement sont en vue, selon Poivre d’Arvor

-Ennaceur souligne la nécessité de parachever le processus d’élection des membres de la Cour constitutionnelle avant fin février

-“La grille d’évaluation des candidatures pour l’Instance des droits de l’Homme devrait être publiée la semaine prochaine”, selon Naceur Channoufi

-” Les responsables tunisiens ont failli à leur devoir de rapatrier les enfants détenus dans les zones de conflits ” (Human Rights Watch)

-Elargissement de la liste des bénéficiaires des voitures populaires

-Vers l’instauration d’une culture de régulation qui rompt avec les médias de propagande

-Des députés appellent à fournir les ressources financières, humaines et logistiques pour la mise en œuvre du projet de loi relatif à la sécurité sanitaire

-Affaire Saber Laâjili : Transfert de l’affaire de la Cour de cassation aux chambres réunies (Avocat)

-Le ministère de la femme saisira le procureur de la République pour le préjudice porté aux enfants de l’espace anarchique de Regueb filmés à visage découvert.

-Le directeur de l’Association ARAKAN sollicite l’inscription de la cause des Rohingyas à l’ordre du jour du sommet arabe

-Fusion des résultats du premier et du deuxième trimestre en une seule période d’évaluation (Ministère de l’Education)

-“Pas de suspicion terroriste et politique dans la tentative d’ouverture des digues de oued Medjerda et Boujaarine à Bousalem” (Procureur de la République au tribunal de première instance)

-La fédération de l’enseignement secondaire rejette la fusion des résultats des premiers et deuxième semestres proposée par le ministère de l’Education

Mercredi 13 février 2019

-Youssef Chahed en visite officielle de trois jours à Paris

-Préservation du patrimoine musical: le ministre des affaires culturelles appelle à impliquer la société civile

-Nouveaux gouverneurs à Sidi Bouzid, Zaghouan, Tozeur et Jendouba

-Mahdia bénéficiera prochainement, d’un projet de construction de 300 logements sociaux supplémentaires (Noureddine Selmi)

-L’huile d’olive tunisienne remporte 16 médailles à Los Angeles

-Al Bawsala appelle à durcir les mesures envers l’absentéisme persistant des députés

-Entretien Caïd Essebsi-Jhinaoui : les prochaines échéances régionales et internationales à l’ordre du jour

-Plus de 54 femmes sur 100 mille sont atteintes annuellement du cancer du sein en Tunisie

-Mahfoudh : Le gouvernement s’engage à accompagner l’ISIE et à soutenir ses efforts pour garantir le bon déroulement des prochaines échéances électorales

-l’UGTT met en place des points de contact pour les travailleurs étrangers en Tunisie

-Des financements européens de l’ordre de 140 mille d’euros pour appuyer la recherche scientifique en Tunisie

-Hasna Ben Slimane porte-parole de l’ISIE (Communiqué)

-Le président de la HAICA sollicite du parlement le retrait du projet de loi relatif à l’Instance de régulation audiovisuelle

-Le chef du gouvernement visite le pavillon tunisien au Salon “Première vision à Paris”

-Youssef Chahed rencontre la communauté tunisienne à Paris

Jeudi 14 février 2019

-le 1er avril 2019: date butoir pour le paiement des factures d’électricité (STEG)

-Arrêt de la production par les bijoutiers jusqu’au déblocage des quantités d’or confisquées (CONECT)

-La deuxième “Maison de Tunisie” à Paris – le Pavillon Habib Bourguiba – accueillera les étudiants dès la prochaine rentrée universitaire

-La Tunisie occupe le premier rang à l’échelle mondiale en termes de superficies consacrées aux oliveraies biologiques

-Forum de Tunis pour le roman arabe: le romancier libanais Elias Khoury invité d’honneur

-Réouverture du centre des déchets industriels et spéciaux de Jradou d’ici 2021

-Art et Culture: la Pologne fête en 2019 les 60 ans de ses relations diplomatiques avec la Tunisie

-La 2ème édition du concours tunisien des produits du terroir aura lieu en juin 2019

-7ème édition des Journées nationales de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises

-Le SNJT préoccupé par la campagne de dénigrement ciblant les journalistes sur fond de l’affaire de ” l’école coranique” du Regueb

-Chahed s’entretient à Paris avec le secrétaire général de l’OCDE

-Un mécanisme national de coordination et d’échanges d’informations sur les produits chimiques est en cours d’élaboration

-Entretien Caïd Essebsi-Zbidi : Les résultats de la 20e session de la Commission militaire mixte tuniso-italienne à l’ordre du jour

-Certains dirigeants craignent de voir le congrès attiser les divisions entre nidaistes (Boujemaa Remili)

-Rentrée scolaire 2019/2020: Démarrage de l’inscription en ligne pour les élèves de 1ère année primaire

-“L’instauration d’un seuil électoral risque de compromettre la crédibilité de la représentativité parlementaire et de consacrer la domination de l’argent politique” (Al-Massar)

-En visite à la Station F, le plus grand campus de startup en France, Chahed annonce l’ouverture bientôt d’une station T en Tunisie

-Démarrage à partir de samedi prochain des congrès locaux du mouvement Ennahdha

-Ennahdha exhorte ses dirigeants à exprimer les positions officielles du mouvement

-Les mécanismes de financement du développement régional à l’examen

-L’absence d’une Instance de régulation audiovisuelle après la fin du mandat de la HAICA risque de compromettre la neutralité et la transparence des prochaines élections (Observatoire citoyen des médias)

-Deux clandestins étrangers interpellés à Ben Guerdane, alors qu’ils entraient sur le sol tunisien depuis la Libye (Défense)

-Edouard Philippe annonce à Paris le doublement des investissements français en Tunisie d’ici 2022

-Signature à Paris de cinq accords de coopération entre la Tunisie et la France

-Démarrage des études de réalisation d’un marché de production des agrumes au Cap Bon (Omar El Béhi)

Vendredi 15 fevrier 2019

-Des fonds japonais pour soutenir la police de proximité à Médenine

-Le film “Fatwa” sera distribué prochainement dans plusieurs pays européens, africains et arabes (Mahmoud Ben Mahmoud)

-Jeunesse – Ministère-ASBU: séance de travail pour la préparation de la manifestation “Tunis, capitale de la jeunesse arabe 2019″

-Le secteur du textile a réalisé un exécédent commercial en 2018 (ministre du commerce)

-Des parents protestent contre les dysfonctionnements dans l’inscription en ligne des élèves de première année primaire pour l’année scolaire 2019-2020

-Une société française de recherche accorde plus de 600 mille dinars à l’Institut Pasteur pour le financement d’un projet de recherche scientifique

-Le taux de chômage en Tunisie a atteint 15. 5% au quatrième trimestre 2018

-Musée national du sport: Un projet de sauvegarde de la mémoire du sport

-La CNRPS appelle au recouvrement des prêts universitaires impayés

-La FAO organise au profit des enseignants une formation sur la réduction du gaspillage alimentaire

-Les espaces commerciaux s’approvisionnent en légumes et fruits à partir des circuits de distribution parallèle (Bhiri)

-Youssef Chahed appelle les hommes d’affaires français à investir en Tunisie

-Extradition de quatre terroristes classés ” dangereux ” depuis les zones de conflits vers la Tunisie

-A l’issue d’une rencontre avec Macron, Chahed assure que les relations tuniso-françaises sont sur la bonne voie

-Ridha Belhadj: “La décision du gel de mon adhésion à Nidaa Tounes est illégale”

-Chahed présente à Paris la feuille de route économique de son gouvernement

Samedi 16 février 2019

-Sport : La ministre de la Jeunesse et des Sports inspecte les travaux d’aménagement au stade du Bardo

-Nabeul : 2 sécuritaires placés en garde à vue suite aux événements de Barraket Essahel

-Les hommes d’affaires sont parfois mieux protégés que les magistrats (Déclaration)

-Ordre des Ingénieurs Tunisiens : Démarrage des élections du conseil des grands électeurs

-Décès d’un jeune homme à Hammamet: A l’arrivée des gardes nationaux, il était déjà dans un état d’hystérie, selon l’Intérieur

-Cancer : l’espérance de vie chez les enfants dépasse les 80% (Spécialiste)

-La migration des médecins spécialistes du secteur public vers l’étranger en constante augmentation (ministre de la santé)

-La Tunisie condamne l’attentat terroriste perpétré contre un convoi de véhicules de paramilitaires à Cachemire

-“Le gouvernement libyen suit de près l’affaire d’enlèvement de 14 ressortissants tunisiens à Zaouia”, assure le ministre libyen des Affaires étrangères

– Le Front Populaire appelle à la formation d’un nouveau gouvernement porteur d’un nouvel horizon politique

-Le PDL remettra en cause les prochaines élections en cas de dépassements (Abir Moussi)