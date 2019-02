Tunisie : Quelque 54 mille élèves de la première année primaire ont été inscrits en ligne

Quelque 54 mille élèves de première année primaire ont été, jusque là, inscrits en ligne, soit 25% de l’ensemble des élèves cibles, a annoncé le ministère de l’Education dans un communiqué rendu public vendredi.

Ouverte jeudi 14 février 2019 et se poursuivra jusqu’au 31 mars prochain, l’inscription concerne les élèves nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 et les natifs de 2010, 2011 et 2012 qui n’ont pas pu s’inscrire dans les délais impartis.

Le ministère précise que des commissions spécialisées ont été mises en place dans chaque commissariat régional de l’éducation pour accompagner les parents dans cette procédure.

Et d’ajouter qu’ils ont également la possibilité de joindre le centre national des technologies de l’éducation soit par téléphone (70017037) soit via un email (primaire@cnte.tn).

Les parents désireux d’inscrire leurs enfants au titre de la prochaine année scolaire 2019-2020 sont appelés à se rendre sur ce site : https://primaire.education.tn pour remplir les formulaires nécessaires, rappelle la même source. Une fois l’inscription achevée, ils recevront un sms de confirmation.

Quelque parents d’élèves concernés par cette procédure d’inscription en ligne, ont observé, vendredi matin, un mouvement de protestation, devant le siège du centre des technologies de l’éducation. Ils dénoncent une série de défaillances techniques liées à l’inscription à distance.