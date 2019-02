Mohsen Marzouk : “Le changement de la politique de centralisation excessive est inévitable”

Le secrétaire général du mouvement Machrou Tounès a déclaré que les régions sont la solution à la crise actuelle. Elles renferment des ressources humaines, naturelles et économiques leur permettant de créer la richesse et de ne plus constituer un fardeau pour l’Etat.

Partant, les régions pourraient soutenir les ressources et concrétiser le principe de la solidarité positive entre les districts à la place de la discrimination positive stipulée par la Constitution, a-t-il préconisé.

Dans une déclaration de presse, en marge d’une conférence organisée samedi, à Sfax, par l’Institut des politiques générales du mouvement Machrou Tounès, Marzouk a souligné que le changement de la politique de centralisation excessive est inévitable dans la mesure où elle n’a plus lieu d’être en Tunisie d’aujourd’hui.

Il a mis en avant le besoin d’accorder aux régions la liberté d’initiative et de gestion de leurs ressources.

L’heure est à la décentralisation, a-t-il soutenu, rappelant l’initiative de son parti “Le contrat de prospérité” qui préconise le remplacement de l’attitude revendicative par la participation à la création de la richesse.

S’agissant de la crise de l’enseignement, le SG de Machrou Tounès a déclaré que le parti soutient parents et élèves tout en respectant les droits des enseignants.

“Les élèves sont désormais devenus les otages des considérations politiques et du discours idéologique radical datant d’une trentaine d’années”, a-t-il regretté.

Marzouk a, cependant, salué la position de l’Union générale tunisienne de travail (UGTT) dans cette crise, se félicitant de l’accord trouvé concernant l’augmentation des salaires dans la fonction publique et le secteur public.