Tunisie : “L’accord sur l’augmentation salariale dans la fonction publique permet au gouvernement d’assurer la paix sociale” (Mohammad Trabelsi)

Le gouvernement a assuré grâce à l’accord sur l’augmentation des salaires dans la fonction publique la paix sociale, a souligné le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, dans une déclaration à l’agence TAP, au terme de la signature jeudi de l’accord.

Trabelsi a ajouté que la paix sociale n’a pas de prix, notant que l’accord a été conclu dans le cadre du Comité 5 + 5 composé des délégations ministérielles et syndicales.

Il a révélé que les deux parties sont parvenus à l’accord après un consensus sur les différents points litigieux dont les principaux ont été présenté aux chef du gouvernement Youssef Chahed et au secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail tunisien (UGTT), Noureddine Taboubi, qui l’ont entériné.

“La décision d’augmenter les salaires a abouti dans le cadre d’un dialogue constructif, avec la volonté commune du gouvernement et de l’UGTT d’arriver à un consensus, et que le gouvernement, compte tenu de l’engagement de la Tunisie avec des accords antérieurs sur la pression sur la masse salariale œuvrera à résoudre ses problèmes avec ses partenaires financiers, dans le cadre de l’attachement à la paix sociale et à la souveraineté nationale”, a précisé le ministre.

Il a estimé que la conclusion d’un accord représentait une garantie pour le travail et les efforts redoublés pour développer les établissements publics et l’économie nationale, affirmant que le temps était venu pour accroître la production et la rentabilité des institutions publiques afin de gagner les enjeux économiques du pays.

Pour sa part, Menem Amira, secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de la fonction publique, a indiqué que l’accord conclu sur l’augmentation salariale est intervenu après deux grèves générales et avant l’annonce d’une troisième grève générale les 20 et 21 février, estimant que cet accord sur une augmentation des salaires au profit des fonctionnaires n’est qu’une “restauration” de leur pouvoir d’achat.

Il a annoncé qu’une deuxième série de négociations sera ouverte sur l’augmentation salariale pour la troisième tranche en faveur de la fonction publique après accord sur le versement des deux tranches prévues par l’accord signé jeudi.

La première tranche de l’augmentation sera calculée à partir de décembre 2018 et la première partie la deuxième tranche sera versée en juillet 2019. La deuxième partie sera versée en janvier 2020 et une nouvelle série de négociations sera lancée en juillet pour la troisième tranche de l’augmentation, a précisé Amira.

Le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail ont signé jeudi soir un accord visant à augmenter les salaires de la fonction publique, qui a annulé la grève générale prévue les 20 et 21 février courant.