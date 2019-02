Ligue des champions / TP Mazembe – C.Africain : “L’un des matchs les plus importants de la saison”

Pamphile Mihayo, entraîneur du TP Mazembe, a indiqué que le match de son équipe samedi à Lubumbashi face au C.Africain pour le compte de la Ligue des champions, “est l’un des matchs les plus importants de la saison”.

“Nous n’avons d’autres choix que de gagner. Ce samedi, je compterai seulement sur les joueurs qui ont le rythme parce que mon rôle est de protéger aussi les joueurs. Je ne vais pas exposer certains parmi eux, je vais compter sur des éléments ayant le temps de jeu suffisant et aptes à vaincre l’adversaire”, a-t-il déclaré à la presse locale à la veille du match.

Le technicien des Corbeaux a indiqué avoir “réuni les cadres de l’équipe autour de notre avenir en Ligue des Champions”.

“Ensemble, nous avons échangé sur notre situation et quelle attitude avoir devant Club Africain. D’abord vaincre ce samedi, avant de penser au match retour et à la réception de Constantine. Face aux Tunisiens, c’est entre prudence et confiance. Etre prudent derrière et confiant lors des offensives parce qu’il nous faudra la sérénité. Il est vital que notre public nous accompagne, sans son appui la tâche sera encore un peu plus difficile”, a ajouté Maihayo.

“Le doute est l’ennemi de la réussite, j’ai un effectif et c’est avec lui que je travaille. Je peux aussi dire que c’est avec les moyens de bord que nous progressons”, a-t-il précisé, affirmant avoir récupéré Rainford Kalaba, à 90%, et espère le revoir dans le groupe qui sera sur le terrain face au Club Africain alors que pour le portier à titulariser, il a indiqué qu’il fera son choix vendredi après-midi.

Le TP Mazembé est relégué en queue du groupe C au même titre que le C.Africain (0 pt), après la disqualification des Egyptiens d’Ismaily par la CAF, rappelle-t-on. La formation congolaise avait battu à domicile Al Ismaily (2-0) et le club tunisien était sur le point de l’emporter devant le même adversaire sur sa pelouse (2-1) avant l’arrêt de la rencontre par l’arbitre après des jets de projectiles par les supporters égyptiens, des débordements lourdement sanctionnés par la confédération africaine avec l’exclusion d’Al Ismaily.

Les deux formations tunisienne et congolaise ont concédé chacune la défaite face au CS Constantine respectivement sur le score de 0-1 et 3-0, se qui vaut au club algérien de caracoler en tête du tableau, désormais réduit à trois clubs, avec 6 points.

Réagissant à cette situation, Mihayo a souligné qu'”impossible n’est pas Mazembe dit-on”. “L’heure est au sursaut après la déconfiture de Constantine. Je suis prêt, mes joueurs ne sont pas en reste”, a-t-il affirmé.