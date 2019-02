Ligue des champions d’Afrique de football : Club Africain – TP Mazembe

Le Club africain fera face demain samedi à une dure épreuve, lors de son déplacement à Lubumbashi, où il affrontera le club congolais du TP Mazembe pour le compte de 3e journée de la phase de poules (Groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les protégés de Chiheb Ellili se trouvent ainsi devant l’obligation du résultat positif pour préserver ses chances intactes de qualification en quart de finale de la compétition.

Après l’exclusion d’Al Ismaily d’Egypte et l’annulation des deux derniers matches disputés et perdu par ledit club devant le TP Mazembe lors de la 1ere journée (0-2) et le Club africain lors de la 2e (1-2), les algériens de la JS Constantine devancent désormais leurs concurrents dans le groupe de 6 points.

La Confédération africaine de football (CAF) avait annulé les résultats d’Al Ismaily, suite à l’arrêt du match disputé contre le club tunisois à la 84e en raison des actes de vandalisme et le jet de projectiles par les supporteurs des “Darawiches”. Le CA menait alors au score 2-1 avant l’arrêt de la rencontre.

A la lumière de cette nouvelle donne, la double confrontation entre le CA et le TP Mazembe sera décisive pour déterminer quelle formation ira en quart de finale.

La mission des rouge et blanc sera néanmoins difficile face aux congolais qui ont particulièrement brillé ces dernières années dans les compétitions continentales, remportant notamment la Ligue des champions en 2015 et la coupe de la CAF en 2016 et 2017.

Toutefois, le club africain demeure déterminé à réaliser un bon parcours lors de l’actuelle édition de la Ligue des champions d’Afrique et à redorer son blason après ses dernières participations décevantes.

Il comptera pour ce faire sur l’expérience de Wissem Yahia, Oussama Darraji et autres Zouhaier Dhaouadi et Bilil Laifa, ainsi que sur la fougue des jeunes joueurs comme Youssef Ayachi, Chiheb Salhi et Skander Laabidi, pour aller le plus loin possible dans la compétition.

A noter que le comité directeur du CA a opté pour un vol spécial via un avion militaire.

L’entraineur Chiheb Ellili et face à l’effectif relativement restreint dont il dispose, veillera, quant à lui, à faire le meilleur choix aux plans lde a formation rentrante et de la tactique pour se donner toutes les garanties avant la manche retour prévue le 12 février au stade de Radès.

Le TP Mazembe récupèrera son capitaine Rainford Kalaba, outre les trois nouvelles recrues ajoutées à la liste africaine.

De son côté, Le Club africain qui est interdit de recrutement par la FIFA, s’est contenté d’ajouter trois jeunes joueurs à la liste africaine, à savoir, le gardien Aymen Jaballah, Chiheb Laabidi et Adem Taous.

La CAF avait, rappelle-t-on, désigné l’arbitre sud-africain Victor Gomes pour diriger la rencontre qui débutera à 14h (heures tunisiennes).