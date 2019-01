Coupe de Tunisie (1/16e de finale) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football (2018/2019) prévus mardi 29 et mercredi 30 janvier courant à partir de 13h30.

mardi 29 janvier: Arbitres

A Sfax (cité El Habib):

Al Ahly Sfaxien – Club Africain Walid Bennani

A la Marsa:

AS Marsa – CS Sfaxien Oussama Razgallah

A Gabès:

AS Gabès – Espérance ST Nidhal Letaief

A Al Aala:

CS Aloui – ES Sahel Mokhtar Dabbous

A Chammekh:

Zitouna Sport Chammekh – CS Msaken Sadok Koumenji

A Ben Arous:

SC Ben Arous – ES Metlaoui Wassim Ben Salah

mercredi 30 janvier

A Bousalem:

US Bousalem – US Jerba Ajim Achraf Harakati

A Kebili:

Oasis sportive de Kebili – Al Alia Sport Yassine Souaka

A Oued ellil:

AS Oued Ellil – JS kairouan Houssem Boulares

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – CS Chebba Mehrez Melki

A Soliman:

AS Soliman – US Tataouine Amir Loussaief

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif – Stade gabésien Yosri Bouali

A Bizerte (15 octobre)

CA Bizertin – Stade Tunisien Haythem Kossai

A Houmet Souk

AS Djerba – EM Mahdia Ali Ouerhani

A Rejiche:

AS Rejiche – US Monastir Oussama Ben Ishak

A Gafsa:

EGS Gafsa -SA menzel Bourguiba Rochdy Guezguez