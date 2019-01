Coupe arabe des clubs : L’Etoile du Sahel à Casablanca sans Ben Amor

La délégation de l’Etoile du Sahel est arrivée jeudi après-midi à Rabat, à bord d’un avion spécial, en vue du match contre le Raja Casablanca, prévu ce samedi à 17h00 (HT), pour le compte des quarts de finale de la coupe arabe des clubs champions de football.

Le milieu de terrain Mohamed Amine Ben Amor n’était pas du voyage à cause d’une blessure, alors que le groupe étoilé ne pourra plus compter sur les services de Ghazi Abderrazak et Aymen Trabelsi, qui viennent de rejoindre les clubs d’Ohod d’Arabie Saoudite et d’Al Khour du Qatar.

Les protégés de Roger Lemerre effectueront jeudi soir une première séance d’entrainement sur le terrain annexe du stade Moulay Abdallah de Rabat, avant de s’entraineur une dernière fois vendredi sur le tarrain principal du stade, à partir de 17h00.

L’Etoile du Sahel, seul représentant tunisien dans cette compétition après l’élimination du Club Africain, de l’Espérance de Tunis et du CS sfaxien, avait éliminé au dernier tour le Widad de Casablanca, grand rival du Raja (0-0 à Casa, et 1-0 à Sousse).