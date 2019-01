Tunisie : Marzouk exhorte le gouvernement à trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d’achat

Le secrétaire général du mouvement Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, a exhorté, dimanche, à Kairouan, le gouvernement à rechercher des solutions aux problèmes de la dégradation du pouvoir d’achat et de la situation des finances publiques.

Marzouk a invité le gouvernement et l’Union générale tunisienne du Travail au dialogue, regrettant la décision de la centrale syndicale d’observer une deuxième grève générale les 20 et 21 février prochain dans la fonction publique et le secteur public.

Il faut parvenir à un compromis qui tienne compte de l’intérêt du pays, a-t-il dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge d’une réunion interrégionale de son parti (pour les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine).

Il a estimé que l’augmentation des salaires et des dépenses en général, et ce sans tenir compte des équilibres publics financiers et sans élever la productivité du travail, mènera forcément vers l’inflation.

Marzouk a, par ailleurs, relevé que son parti n’a pas, jusqu’à l’heure actuelle, de candidat à l’élection présidentielle.

Nous aurons une vision plus claire de la situation une fois entamé le dialogue avec les partenaires de Machrou Tounes. Nous prendrons une décision commune au sujet de la présidentielle, a-t-il dit.

La réunion de Kairouan s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions organisées par le parti sous le signe “Les régions sont la solution”. Selon Marzouk, ces réunions ont pour objectif de mettre en valeur le rôle des régions dans le développement.