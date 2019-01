Opération anticipative de Sidi Bouzid : Trois mandats de dépôts délivrés à l’encontre des gardés à vue (Selliti)

Trois mandats de dépôt ont été délivrés à l’encontre de trois individus placés en garde à vue et deux autres ont été laissés en liberté dans l’affaire de l’opération sécuritaire anticipative menée au début de ce mois à Sidi Bouzid et à l’issue de laquelle cinq personnes ont été placées en garde à vue.

Selon Sofiene Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis et du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, le dossier a été transféré, vendredi, au pôle judiciaire et une information judiciaire a été ouverte pour planification de meurtre, dégradation de biens publics et privés, tentative de meurtre et autres crimes terroristes.

Ces individus projetaient d’attaquer le poste de police de Hajeb Laâyoun à Kairouan et de lancer des grenades artisanales sur les agents de sécurité, a ajouté Sofiene Selliti.

Le ministère public près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme avait ordonné de placer en garde à vue trois individus suspectés d’être liés à la Katiba al-Tawhid wal-Jihad dont certains membres ont été éliminés lors d’une opération anticipative menée, jeudi 4 janvier, à l’aube, à Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid), avait indiqué Sofiene Selliti à l’agence TAP dans une déclaration précédente.

Selon lui, ces individus sont suspectés d’avoir fourni un appui logistique et matériel à cette cellule qui projetait d’organiser des opérations terroristes contre des institutions vitales du pays.

Une opération sécuritaire anticipative avait été menée dans la délégation de Jelma au gouvernorat de Sidi Bouzid. Lors d’une descente sécuritaire dans le quartier nord de la localité de Jelma, deux terroristes se sont fait explosés. Il s’agit selon un communiqué du ministère de l’Intérieur de Ezzeddine Ben Lazhar Ben Sassi Aloui et de Ghali Ben Habib Ben Mohamed Esghaïer.

Armés de ceintures explosives, les deux terroristes les ont activées une fois les forces de l’ordre arrivées, avait indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Sofiene Zaâg.Classés ” très dangereux “, ces deux terroristes, originaires de Sidi Bouzid, faisaient l’objet d’un avis de recherche et d’un appel à témoin, rappelle-t-on dans le communiqué. Dissidents de l’organisation Jund al-Khilafa, les deux terroristes étaient membres de la Katiba al-Tawhid wal-Jihad dont la plupart des éléments avaient été neutralisés lors d’une descente opérée, le 5 décembre 2018, dans une maison louée dans la localité de Lassouda du gouvernorat de Sidi Bouzid.

L’opération de Lassouda avait permis de découvrir un entrepôt pour la fabrication d’explosifs. Les éléments neutralisés planifiaient des attentats terroristes spectaculaires et l’attaque de patrouilles sécuritaires et de postes de police, rappelle-t-on dans le même communiqué.

Selon un communiqué précédent, une arme à feu de type ” Steyr “, des munitions, cinq engins explosifs prêts à être déclenchés à distance, trois fusils de chasse de calibre 12mm, six téléphones mobiles, des jumelles, un électromètre, un grand couteau et une somme d’argent ont été saisis lors de cette opération.

Menée sur la base de renseignements obtenus par les autorités sécuritaires, l’opération de Jelma a été conduite en coordination avec le ministère public qui a confié l’affaire à l’unité nationale de recherches en crimes terroristes à la direction générale de la sureté nationale d’El Gorjani.