Tunisie : Présentation du livre ” l’ATFD au cœur des luttes pour l’égalité et la démocratie 2008-2011-2015 “

” L’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) au cœur des luttes pour l’égalité et la démocratie 2008-2011-2015 “, tel est l’intitulé d’un livre présenté vendredi à Tunis et qui retrace le parcours de l’association et son combat pour l’égalité et la démocratie en Tunisie.

Le livre rend hommage à cinq personnalités nationales qui ont défendu l’égalité, les libertés et la démocratie en Tunisie, à savoir Omar Safraoui, Mokhtar Trifi, Salma Mabrouk, Jalila Baccar et Leila Khaled.

Publié en 20015 en langue française, le livre comporte 114 pages réparties en une introduction et trois chapitres.

Le premier évoque le rôle de l’ATFD pendant la révolution, le deuxième porte sur son rôle dans la transition démocratique et le renforcement de la participation effective de la femme aux échéances électorales tandis que le troisième chapitre met l’accent sur la constitutionnalisation des droits de la femme.

Intervenant à cette occasion, Hedia Jrad, ancienne présidente de l’ATFD et coordinatrice de l’ouvrage a signalé que l’association a longtemps milité pour défendre les libertés, la démocratie et les droits des femmes.

” Arriver à l’élaboration d’un projet de loi sur l’égalité dans l’héritage qui passera bientôt devant l’assemblée des représentants du peuple pour adoption, est un acquis important et bien mérité pour toutes les militantes de l’association”, a-t-elle dit.

Pour sa part, l’avocate Hayet Hamdi a mis en garde contre l’éventuel retour au despotisme et la renonciation à ces acquis qui demeurent menacés par les courants politiques conservateurs.

A noter que de nombreux militants et défenseurs des droits de l’homme ont pris part à cette rencontre.