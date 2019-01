Tunisie : Une moyenne pluviométrique de 51mm à l’ouest et une masse d’air froid sévit sur le pays

La région de Beni M’tir (gouvernorat de Jendouba) a enregistré au cours des dernières 24 heures, des quantités de pluies dépassant les 51 millimètres, à un moment où la Tunisie est encore placée sous l’effet d’une masse d’air froid provoquant une baisse des températures de -2°c à l’ouest du pays, selon des données publiées par l’Institut National de la Météorologie (INM) sur son site électronique.

Dans le gouvernorat de Tunis, les quantités de pluies n’ont pas dépassé 2 mm, 9mm dans le gouvernorat de Nabeul et 10 mm dans le gouvernorat de Bizerte, alors que le gouvernorat de Béja a connu des quantités oscillant entre 3 et 32 mm, suivi du gouvernorat de Jendouba avec une pluviométrie entre 2 et 51 mm, et seulement 14 mm pour le gouvernorat de Siliana Les gouvernorats du Kef et de Sousse ont recueilli, lors des 24 dernières heures, des quantités ne dépassant pas 2 mm soit au Kef ville ou à Bouficha (Sousse).

Les prévisions à moyen terme indiquent la régression des températures à partir de samedi prochain, allant jusqu’à -2 degrés C°, 2 °c au minimum dans les régions ouest, entre 3 et 7 °c dans le reste des régions, alors que les températures maximales oscillent entre 08 et 13°c et ne dépassent pas 06°c sur les hauteurs.