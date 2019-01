Tunisie – Kasserine : Appel à publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution

Une délégation des familles des martyrs et blessés de la révolution à Kasserine a appelé lundi, lors de sa rencontre avec Mohamed Fadhel Mahfoudh, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec les Instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme, à hâter la publication de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution.

Solon un communiqué rendu public par le ministère des relations avec les Instances constitutionnelles, Mahfoudh a insisté sur ” la fidélité de l’Etat aux sacrifices et au sang des martyrs ainsi que sa considération pour blessés de la révolution et leurs familles “.

” Toutes les mesures et les dispositions seront prises pour consacrer cette reconnaissance dans la réalité et dans des délais raisonnables “, a-t-i assuré

Plusieurs familles des martyrs et des blessés de la révolution ont organisé des sit-in devant le siège du gouvernement à la Kasbah, pour demander la publication de la liste au le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le 17 décembre dernier, ces familles ont lancé la campagne ” lâchez la liste officielle “.

Le 6 avril 2018, le président du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, président de la commission des martyrs et blessés de la révolution Tawfik Bouderbala, ainsi que le rapporteur de la commission Abdellatif Fourati, avaient présenté au président de la République, le rapport final des travaux de la commission.

Le même rapport qui comporte la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution a été remis au président du parlement le 17 du même mois.

Selon le Comité, le chef du gouvernement a, lui aussi, reçu le rapport qui devait être publié dans le JORT, conformément au décret 1515 de l’année 2013 (article 6).