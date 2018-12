Attaque terroriste de Kasserine : La Commission parlementaire Sécurité et Défense décide d’auditionner le MI

La Commission de la sécurité et de la défense à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a décidé, lors d’une réunion tenue lundi, de convier le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati à une séance d’audition au sujet de la dernière attaque terroriste survenue vendredi à la délégation de Sbiba (gouvernorat de Kasserine) et de l’attentat suicide perpétré dans l’Avenue Habib Bourguiba le 29 octobre dernier.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de la commission Abdellatif El Mekki, a indiqué que la commission a décidé d’auditionner le ministre de l’Intérieur et d’autres ministres au sujet des opérations terroristes survenues à Kasserine et à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis une fois l’enquête est terminée et un certain nombre de données rassemblées.

Vendredi, un groupe terroriste armé a pris d’assaut une succursale bancaire dans la ville de Sbiba, dans le gouvernorat de Kasserine. Le groupe armé s’était, ensuite, dirigé vers la maison du martyr Khaled Ghozlani, à Douar Khraifia dans la localité Ethmed, limitrophe du mont Mghila et avait ouvert le feu, le touchant mortellement. Son frère, le sergent de l’armée nationale Said Ghozlani avait été assassiné le 5 novembre 2016 à son domicile à Kasserine par un groupe terroriste.

Le ministre de l’Intérieur avait déclaré, lors d’une visite à la famille du martyr Khaled Ghozlani dimanche, que ” s’il le faut, nous allons changer le dispositif de sécurité déployé dans la région de Kasserine “, rappelant qu’un conseil de sécurité s’est réuni le même jour sous la présidence du chef du gouvernement pour examiner le dispositif de sécurité déployé à Kasserine qui, selon lui, a une situation exceptionnelle et qui nécessite des mesures exceptionnelles.