Tunisie : Le gouvernement organise une campagne de lutte contre les sauterelles

Une campagne de lutte contre les sauterelles et ses méthodes de fonctionnement, y compris la création d’un conseil supérieur de lutte contre les sauterelles vient d’être décidée conformément au décret gouvernemental paru dans le JORT du 23 octobre 2018,

Présidé par le Chef du Gouvernement, le conseil crée est composé par 11 membres du gouvernement et aura pour mission d’identifier la stratégie et la politique générale à poursuivre en matière de lutte contre les sauterelles laquelle sera par la suite supervisée par un comité national (présidé par le ministre de l’Agriculture) et des comités régionaux de vigilance et de lutte contre les sauterelles.

Le comité national se charge de la mise en œuvre de la stratégie générale décidée par le conseil supérieur de lutte contre les sauterelles.

Il aura pour mission de collecter les informations relatives à l’exploration, le contrôle et la lutte dans les régions concernées ainsi que de coordiner avec les différents programmes d’action pour le suivi, le contrôle et l’évaluation des sauterelles.

Il est chargé de fournir la logistique nécessaire à la campagne de lutte contre les sauterelles et œuvre à nouer des liens avec les secteurs et les organisations nationales et internationales concernées par la lutte contre ces ravageurs.