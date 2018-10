“Weldi” de Mohamed Ben Attia en avant-première, mercredi soir, à l’IMA

Le deuxième long métrage du cinéaste tunisien Mohamed Ben Attia ” Weldi ” a été projeté, mercredi soir, en avant-première dans le cadre de la 29ème édition du film arabe Fameck/ Val de Fensch en partenariat avec l’Institut du monde arabe (Ima) à Paris.

Une voix off déchire le noir pour plonger directement les spectateurs dans l’univers de Riadh, son épouse Nazli et leur fils Sami qui souffre à-priori d’une migraine. La soixantaine, à la porte de la retraite, Riadh qui incarne l’image d’un père très posé et sage, consacre tout son temps libre ainsi que ses moyens financiers à son fils unique qui s’apprête à passer son bac, jusqu’à ce que Sami disparaisse subitement deux jours avant l’examen.

Inquiets, les parents découvrent que leur fils a rejoint les groupes terroristes en Syrie. Une épreuve dure notamment, pour le père Riadh qui décide de vendre sa voiture et partir en quête de son fils avec l’espoir de le retrouver.

” Je voulais raconter l’histoire de ce père qui est en quête de sens, qui est en vraie crise existentielle après avoir choisi de concevoir sa vie de manière ordinaire et de se consacrer au travail, à la paternité, à la famille “, indique Mohamed Ben Attia tout en notant qu’il s’est inspiré d’un témoignage qu’il a écouté à la radio et que ” Weldi ” parle de bonheur malgré son côté un peu sinistre “.

C’est à travers la remise en question du père et le choix de vie de son fils, -un reflet d’une partie de la jeunesse tunisienne matraquée par une pression sociale et parentale’, que le scénariste aborde ” l’idée du bonheur qui peut ne pas exister “, selon Ben Attia.

De son côté Mohamed Dhrif, indique ” le personnage du père est très proche de sa personnalité “. Pour mettre en valeur les émotions de Riadh, ses expressions, son rythme et sa remise en question, le scénariste a eu recours aux plans coude, épaule et aux gros plans tout en laissant défiler dans le temps les différentes séquences du film.

Le deuxième long métrage de Mohamed Ben Attia a été présenté dans la dernière édition du festival de Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Il sortira dans les salles de cinéma français à partir du 14 novembre prochain. Par ailleurs, ” Weldi ” sera projeté le 22 octobre à Paris dans le cadre de la programmation du CinémaTunisien.

Le scénariste Mohamed Ben Attia est à son 2ème long-métrage après ” Hédi ” qui a obtenu en 2016 : le prix du Meilleur premier film à la Berlinale et l’Ours d’argent du meilleur acteur. Il a réalisé cinq courts métrages : Romantisme, deux comprimés, matin et soir (2004), Comme les autres (2006), Mouja (2008), Loi 76 (2011) et Selma (2014) en compétition officielle au festival de Clermont-Ferrand.