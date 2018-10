Manouba : Coup d’envoi d’un projet d’emplois décents pour la jeunesse et la femme

Le coup d’envoi d’un projet d’emplois décents pour la jeunesse et la femme a été donné, mardi, à la Manouba.

Ce projet, qui s’étale sur trois ans, vise à favoriser la création d’emploi au profit d’un millier de bénéficiaires dans les gouvernorats de Tunis, Manouba, Zaghouan et Kairouan, moyennant 3 millions de dollars (8,46 millions de dinars). L’objectif étant de réduire le chômage chez les jeunes, notamment, les femmes et de promouvoir l’emploi décent dans les quatre gouvernorats ciblés.

Le projet est financé par la Norvège et mis en œuvre par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, en collaboration avec le Bureau international du travail.

Une commission régionale de pilotage du projet a été mise en place à cette occasion. Elle est présidée par la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi et formée de représentants permanents des différents services régionaux, ainsi que de l’Union régionale du travail et de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Elle sera chargée d’élaborer des plans d’action pour la mise en œuvre des stratégies nationales de l’emploi, de développer les services dispensés par les bureaux de l’emploi et de promouvoir la formation professionnelle dans les centres dédiés.