Coupe de Tunisie de football : Les résultats

Résultats du deuxième tour préliminaire de la Coupe de Tunisie (saison 2018-2019) réservé aux équipes des deux ligues amateurs disputé ce week-end:

Al Alia Sport – Maali Sejnane 2-1

CS Menzel Bouzelfa – AS Mhamdia 1-0

EM Mahdia – AS Sbikha 5-0

Hilal Akouda – Kawkeb Menzel Nour 1-0

US Borj El Amri – US Kélibia 3-0

CS Msaken – Kalaa Kebira 4-1

Enfidha Sport – Chiheb Ouardenine 3-0

Stade Meknassy – Flèche Sporting Gafsa 2-1

Sahara Douz – ES Ala 0-1

US Bousalem – JS Omrane 2-0

AS Rejiche – Kalaa Sport 1-0

Oasis Kebili – Oasis Chenini 2-0

Zitouna Chammekh -US Sbeitla 1-0

Saouda – US Ajim 0-0

US Ajim qualifié aux tirs au but (4-1).