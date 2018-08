Europa League – 2e tour de qualification : Résultats

Les résultats du 3e tour de qualification à l’Europa League, après le 2e tour retour jeudi.

Mardi: Aller Retour

(+) Pyunik (ARM) – Tobol (KAZ) 1-2 1-0

Mercredi:

Fola Esch (LUX) – (+) Genk (BEL) 0-5 1-4

Jeudi:

(+) Alashkert (ARM) – Sutjeska (MNE) 1-0 0-0

Laçi (ALB) – (+) Molde (SWE) 0-3 0-2

(+) Trencin (SVK) – Gornik Zabrze (POL) 1-0 4-1

(+) AEK Larnaca (CYP) – Dundalk (IRL) 0-0 4-0

Flora Tallinn (EST) – (+) APOEL Nicosie (CYP) 0-5 2-0

La Valette (MLT) – (+) Zrinjski (BIH) 1-1 1-2

Slavia Sofia (BUL) – (+) Hajduk Split (CRO) 0-1 2-3

(+) Dynamo Minsk (BLR) – Dunajska Streda (SVK) 3-1 4-1

Trakai (LTU) – (+) Partizan Belgrade (SRB) 0-1 1-1

Lillestr?m (NOR) – (+) LASK Linz (AUT) 0-4 1-2

H?cken (SWE) – (+) RB Leipzig (GER) 0-4 1-1

Lincoln Red Imps (GIB)-(+)The New Saints (WAL) 1-2 1-1

(+) Marioupol (UKR) – Djurgarden (SWE) 1-1 2-1 a.p.

(+) Apollon (CYP) – Zeljeznicar (BIH) 2-1 3-1

(+) Progrès (LUX) – Budapest Honved (HUN) 0-1 2-0

Sparta Prague (CZE)- (+)Spartak Subotica (SRB) 0-2 2-1

Admira Wacker (AUT) – (+) CSKA Sofia (BUL) 0-3 1-3

AIK (SWE) – (+) Nordsjaelland (DEN) 0-1 0-1

Vaduz (LIE) – (+) Zalgiris Vilnius (LTU) 0-1 1-1

Atromitos (GRE) – (+) Dinamo Brest (BLR) 3-4 1-1

(+) Slovan Bratislava (SLO) – Balzan (MLT) 1-2 3-1

Vikingur (FRO) – (+) Torpedo Kutaisi (GEO) 0-3 0-4

Asteras Tripolis (GRE) – (+) Hibernian (SCO) 2-3 1-1

(+) Vitesse (NED) – Viitorul (ROM) 2-2 3-1

(+) Besiktas (TUR) – B36 Torshavn (FRO) 2-0 6-0

(+) Copenhague (DEN) – Stjarnan (ISL) 2-0 5-0

(+) Maribor (SLO) – Chikhura (GEO) 0-0 2-0

Sarajevo (BIH) – (+) Atalanta (ITA) 2-2 0-8

Domzale (SLO) – (+) Oufa (RUS) 0-0 1-1

(+) Steaua Bucarest (ROM)-Rudar Velenje (SLO) 2-0 4-0

La Fiorita (SMR) – (+) Spartaks Jurmala (LAT) 0-6 0-3

Drita (KOS) – (+) Dudelange (LUX) 1-2 1-1

(+) Lech (POL) – Shakhtyor (BLR) 1-1 3-1 a.p.

(+) Sarpsborg (NOR) – St Galles (SUI) 1-2 1-0

(+) Bordeaux (FRA) – Ventspils (LAT) 1-0 2-1

(+) Rangers (SCO) – Osijek (CRO) 1-0 1-1

(+) Burnley (ENG) – Aberdeen (SCO) 1-1 3-1 a.p.

AZ Alkmaar (NED) – (+) Kairat (KAZ) 0-2 2-1

Crusaders (NIR) – (+) Olimpija Ljubljana (SLO) 1-5 1-1

Ujpest (HUN) – (+) Séville FC (ESP) 0-4 1-3

Rio Ave (POR) -(+) Jagiellonia Bialystok (POL) 0-1 4-4

Radnicki Nis (SRB) – (+) M. Tel Aviv (ISR) 0-2 2-2

Hafnarfj?rdur (ISL) – (+) Hapoel Haïfa (ISR) 1-1 0-1

(+) Valur Reykjavik (ISL) – FC Santa Coloma (AND) 0-1 3-0