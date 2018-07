Tunisie : Le chanteur Lotfi Bouchnak à l’ouverture de la 40ème édition du Festival international de Sfax

Accompagné de la troupe musicale El Farabi, le chanteur et compositeur tunisien Lotfi Bouchnak a assuré, vendredi, la cérémonie d’ouverture de la 40ème édition du Festival International de Sfax.

Après un medley de “mawawil” et “mouwachahat” les plus connus du patrimoine, le public a savouré l’interprétation magistrale et unique de Bouchnak des chansons comme “Noughani li nahya” et “Ohkom sidi bi ahkamek”.

Le répertoire du chanteur a été aussi au menu de cette soirée. Lotfi Bouchnak a à cette occasion chanté “Nassaya”, “Inti Chamsi” ou encore la chanson adressée aux politiciens, “khoudhou al manasseb”.

Lors de ce concert auquel ont assisté des personnalités politiques à l’instar du ministre de l’Energie, un hommage a été rendu au patrimoine tunisien à travers des chansons de feus Sadok Thraya et Mohamed Jamoussi.