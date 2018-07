FIC2018 : Le groupe “Myrath” enflamme la scène mythique de Carthage

L’amphithéâtre romain de Carthage a vibré, jeudi soir, aux rythmes de la musique du metal progressif et du metal oriental avec le célèbre groupe franco-tunisien “Myrath”.

Composé de Zaher Zorgati (chanteur), Malek Ben Arbia (guitare électrique), Anis Jouini (bassiste), Morgan Berthet (batterie) et Elyes Bouchoucha (clavier), Myrath a enflammé la scène mythique de Carthage avec l’interprétation des morceaux les plus connus de ses albums à l’instar de “Beliver”, “Tales of the sands ” ou “Jasmin”. Un hommage a été aussi rendu aux six gardes nationaux tombés en martyrs dans l’attaque de Ghardimaou survenue le 8 juillet dernier avec l’interprétation de la chanson “Get your freedom back”.

Célébrant leur participation à la 54ème édition du Festival International de Carthage comme étant le premier groupe metal à se produire sur la scène de l’amphithéâtre, le groupe Myrath a livré à son public venu en grand nombre un spectacle exclusif.

Au nom du groupe, le chanteur Zaher Zorgati ému, s’est adressé à un public en liesse “je suis honoré et c’est un réel plaisir d’être sur la scène de Carthage après 15 ans de carrière et plus de 400 concerts dans le monde entier”.

A cette occasion le groupe a tenu à rendre hommage au public tunisien ainsi qu’à ses fans venus du Japon ou encore de la France en interprétant en exclusivité trois chansons du prochain album qui sortira fin décembre 2018 à savoir “Dance”, “No Holding Back” et “Beyond The Stars”.

Zorgati a expliqué, à ce sujet, que ce futur album sera une co-production entre le producteur du groupe Kevin Codfert et un producteur de renommée mondiale qui a produit des groupes comme “Muse”, “U2” ou “Aerosmith”, assurant, par la même occasion que Myrath sera de retour à Tunis l’année prochaine dans le cadre du prochain album.

Durant plus d’1h30, dans un décor aux couleurs orientales entre margoum et arabesque, le groupe “Myrath” et son chanteur charismatique Zaher Zorgati ont livré un show à un jeune public conquis. Accompagné par un grand écran où défilaient des extraits des clips des chansons interprétées et par une danseuse de ventre aux couleurs du metal (noir et rouge), Myrath a fait vibrer son public aux rythmes du rock metal aux couleurs orientales.

Tout au long du spectacle, le public a dansé et a chanté en parfaite communion avec les membres du groupe. Vers la fin du spectacle, les jeunes festivaliers enthousiastes ont quitté la scène dans le calme. Loin des idées reçues et des stéréotypes accompagnant ce genre de musique, le public de Myrath a montré que les passionnés de la musique metal ont leur place dans le festival international de Carthage.