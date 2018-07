Démission de l’artiste Sami Ben Ameur chargé des préparatifs du Musée national d’art moderne et contemporain

L’artiste peintre Sami Ben Ameur chargé des préparatifs du musée national d’art moderne et contemporain a annoncé avoir présenté sa démission au ministre des affaires culturelles pour des raisons relatives “aux conditions entravant le lancement effectif du musée”.

Dans la lettre de démission adressée au ministre en date du 16 juillet 2018 et dont la Tap a reçu une copie, Ben Ameur explique les raisons de cette décision concernent essentiellement “La non application du décret gouvernemental n° 381 du 23 avril 2018 stipulant la création du musée national d’art moderne et contemporain, ses fonctions, son organisation administrative et financière, en plus de la nomination immédiate d’un directeur général comme c’est le cas au théâtre de l’Opéra et au centre des arts de la marionnette à la Cité de la Culture”.

L’artiste Sami Ben Ameur a expliqué aussi que l’une des raisons de la démission est “l’impossibilité de la réception des œuvres artistiques de la part de la direction des arts plastiques” en plus de “la non réception de certains équipements nécessaires pour exposer les œuvres ce qui a entravé la cérémonie d’ouverture du musée”.

Il a également évoqué “la confusion” survenue lors de la dernière période au sein de la direction du musée ce qui a été à l’origine, selon Ben Ameur, de la décision ministérielle de consacrer le deuxième étage du musée à la direction des arts plastiques sans informer préalablement la direction du musée.

L’artiste plasticien a estimé que cette décision représente “un danger ” pour l’indépendance de l’institution comme le stipule le décret n°381. Il a, par ailleurs, estimé que la nomination d’une personnalité administrative à la tête du musée est une décision qui ne répond pas aux besoins de la fonction nécessitant une connaissance du secteur des arts plastiques.

En plus de sa démission de la fonction du chargé des préparatifs du musée national d’art moderne et contemporain, Sami Ben Ameur a demandé de mettre fin à sa mission au sein du ministère des affaires culturelles.

Il est à noter que le ministère des affaires culturelles n’a pas encore annoncé sa décision d’acceptation ou de refus de la démission de Sami Ben Ameur.