Tunisie – ARP : Séances plénières fixées pour adresser des questions orales à plusieurs ministres

Le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), réuni jeudi, a décidé de tenir une plénière vendredi pour adresser des questions orales aux ministres de la santé, de la défense, de la formation professionnelle et de l’emploi.

Il a programmé d’autre part une autre séance plénière pour lundi 16 juillet consacrée à des questions orales au ministre de l’éducation et une autre plénière mardi 17 juillet dont l’orde du jour porte sur l’examen du projet de loi portant approbation de l’accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 entre la république tunisienne et la banque africaine de développement pour financer le projet d’installation du plan national stratégique “Tunisie numérique 2020” et la poursuite de l’examen du projet de loi sur la déclaration de patrimoine et de lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts dans le secteur public.