Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 17 au 23 juin 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 17 au 23 juin 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 17 juin 2018

-L’ISIe se prépare aux élections législatives et présidentielle 2019

– Un décret gouvernemental fixe les normes de notification des entreprises en difficultés

-Campagnes sécuritaires dans tous les gouvernorats

-Pêche et pollution plastique des eaux marines documentées par des cinéastes

-Gabès : Démarrage avant fin 2018 des travaux de construction de la station de dessalement de l’eau de mer de Zarat

Lundi 18 juin 2018

-Plus de 30 mille élèves entament aujourd’hui les épreuves de l’examen de la 9ème année

-LA CONECT préoccupée des conséquences de l’augmentation du taux directeur de la BCT sur l’investissement

-La justice se prononcera aujourd’hui sur la plainte de Lotfi Brahem (avocat)

-” La BCT n’avait pas d’autres choix que d’augmenter son taux d’intérêt directeur ” (Tarek Cherif)

-L’UGTT refuse la décision du conseil d’administration de la BCT d’augmenter le taux directeur

-En visite au Canada, Jhinaoui appelle les Tunisiens à l’étranger à promouvoir la Tunisie en tant que destination privilégiée pour le tourisme et l’investissement

-“La Tunisie en avant”, “La Tunisie d’abord” et l’UPL disent partager la position de l’UGTT au sujet du gouvernement Chahed

-Tunisie: De nombreux défis restent à relever dans le développement d’un suivi efficace de la sécheresse (Rapport FAO)

-Accord sur les conditions de cession de radio ShemsFM

Mardi 19 juin 2018

-Le SYNAGRI plaide pour une révision exceptionnelle des critères d’octroi des crédits agricoles

-Le parlement entame l’examen en plénière de la loi sur la déclaration de patrimoine

-Echos de Volgograd: Ferjani Sassi entre dans l’histoire de la Coupe du monde

-UTICA:”le changement du Chef du gouvernement reste du ressort du Président de la République”

-La formation des conseils municipaux doit se baser sur les résultats des municipales, la compétence et l’efficacité (Ennahdha)

-Municipales 2018: La question du poste de Maire de Tunis n’a pas encore été tranchée, selon Harbaoui

-Droit d’accès à l’information : Un nouveau guide destiné aux journalistes et citoyens

-Ben Sedrine impute la responsabilité de la saisie de son passeport diplomatique et de son interdiction de voyage au ministre des AE

-Youssef Chahed donne le coup d’envoi du démarrage de la mise en œuvre technique de la discrimination positive en matière d’orientation universitaire

-Les députés estiment que le projet de loi sur la déclaration du patrimoine et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt est insuffisant pour combattre la corruption

-L’accès des étudiants étrangers aux universités publiques tunisiennes est désormais payant (Selim Khalbous)

-Don en nature d’une valeur de 350 mille dinars au profit de 5 associations (Mission d’observation électorale de l’UE)

-Le groupe italien Marzotto compte investir près de 300 MD en Tunisie

-Iyed Dahmani affirme l’engagement du gouvernement à poursuivre la guerre contre la corruption

-Les caisses de l’Etat possèdent les liquidités nécessaires pour le paiement des salaires (communiqué)

-Le ministre de l’intérieur par intérim, son prédécesseur limogé et le porte-parole du gouvernement seront auditionnés par une commission parlementaire

-Tunisie-Canada: Accord sur la conclusion d’une convention bilatérale dans le domaine des encouragements des investissements.

Mercredi 20 juin 2018

-“I Watch” demande au parlement d’apporter des amendements au projet de loi sur la déclaration de patrimoine

-Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants opérant à l’échelle internationale

-Lancement du dialogue stratégique dans les domaines économiques et de développement entre la Tunisie et l’AFD

-En prêtant davantage aux femmes, les banques tunisiennes pourraient stimuler la croissance (Rapport SFI)

-L’INM se prépare pour l’implantation d’un réseau de radars météorologiques sur tout le territoire tunisien

-Le représentant du HCR se félicite de la coopération avec la Tunisie sur la voie du parachèvement du cadre juridique réglementant la situation des réfugiés

-Conseils municipaux: Le FP ne fera pas coalition avec les partis au pouvoir (Hamdi)

-Arrestation d’un homme impliqué dans l’affaire du naufrage d’une embarcation au large de Kerkennah

-La commission des libertés individuelles et de l’égalité estime que son rapport ne s’oppose pas aux dispositions de l’islam

-Réunis mercredi, Nidaa Tounes et l’UGTT invoque l’urgence de trouver une solution rapide à la crise politique que traverse le pays

-Adoption du plan d’action national pour l’institutionnalisation de l’approche genre (Conseil des ministres)

-Zbidi dément toute tentative de coup d’état en Tunisie

-L’éponge naturelle de Kerkennah, emblème de la Saison bleue

-Kerkennah-Naufrage du 8 octobre 2017: Ouverture du procès à la chambre criminelle de Sfax

Jeudi 21 juin 2018

-Conseils municipaux: Afek Tounes rejette toute alliance avec Ennahdha

-Transparence: La Tunisie fait toujours partie du programme “Partenariat pour un gouvernement ouvert”

-La plainte intentée par Lotfi Brahem transférée à la Sous-direction des affaires criminelles (Avocat)

-” Le choix de la Tunisie pour abriter la conférence préparatoire du sommet arabe de la famille est une reconnaissance de son rôle régional et international ” (Youssef Chahed)

-L’UNFT condamne l’attaque dont fait l’objet la commission des libertés individuelles et de l’égalité

-“Sihem Ben Sedrine était au courant de l’expiration de la validité de son passeport diplomatique”, selon le ministère des Affaires étrangères

-Importance de l’éducation aux médias pour améliorer l’interactivité des élèves avec le contenu médiatique (Ben Salem)

-L’IVD dépose une plainte concernant la saisie du passeport diplomatique de sa présidente

-Augmentation du nombre des bénéficiaires de l’allocation accordée aux familles nécessiteuses (Porte-parole du gouvernement)

-Affaire dite d’Espionnage : Trois Tunisiens condamnés à un an de prison chacun et un Français à deux ans de prison

-Ministère de l’intérieur: Mise au point sur le limogeage de responsables de sécurité

-Iyed Dahmani: Le gouvernement s’en tient à la décision du parlement de ne pas prolonger le mandat de l’IVD

-Ministère de la santé: Les procédures de traitement médical du professeur Cherif Jebali étaient dans les normes

Vendredi 22 juin 2018

– Quand le football fait renaître l’espoir d’une UMA économique et politique

-Une délégation médicale de 90 cadres médicaux et paramédicaux accompagnera les pèlerins aux Lieux Saints

-Installation des conseils municipaux: La cohabitation se profile à l’horizon

-Création d’une commission permanente tuniso-britannique pour promouvoir le partenariat scientifique et universitaire

-Migration irrégulière: Un caporal impliqué dans la fuite d’un passeur recherché (Défense)

-Lancement du projet observatoire pour la défense du droit à la différence en Tunisie

-La Tunisie prend réception de neuf véhicules blindés, don des Etats unis

-BAC2018: Le ministère de l’Education dément les informations relayées sur facebook concernant l’obtention d’un nombre élevé de candidats la note zéro dans certaines matières

-Les partis politiques et les transitions démocratiques sous la loupe des universitaires et scientifiques

Samedi 23 juin 2018

-Bac 2018-Session principale: Proclamation des résultats par SMS

-TUNISAIR affrète des avions pour faire face à la croissance de la demande durant la haute saison

-Les résultats de la session principale du baccalauréat en détails

-Augmentation de 16% de l’investissement étranger, durant les cinq premiers mois de 2018 (FIPA)

-En marge de l’inauguration du mémorial de Farhat Hached à Rades, Tabboubi promet de faire sortir le pays de la crise

-Profiter du Mondial pour promouvoir la Destination Tunisie (Représentant de l’ONTT à Moscou)

-Cour constitutionnelle : Le vote du parlement sur les trois membres restants aurait lieu début juillet

-Un berger brutalement agressé par un groupe terroriste au mont Chaâmbi

-Capturé jeudi dernier, le principal suspect dans le drame maritime de Kerkennah avoue avoir organisé la traversée de la mort

-Grandes cultures : Une récolte estimée à 3,4 millions quintaux à Béjà (ministre de l’agriculture)