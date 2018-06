Iyed Dahmani : Le gouvernement s’en tient à la décision du parlement de ne pas prolonger le mandat de l’IVD

Le porte-parole du gouvernement Iyed Dahmani a rappelé jeudi que l’accord entre le gouvernement et l’Instance Vérité et Dignité (IVD) concernait “les procédures de livraison et de réception”.

Interrogé sur la question, Iyed Dahmani a souligné au cours d’un point de presse tenu ce jeudi à la Kasbah, que le gouvernement est tenu de respecter les dispositions de la Constitution et les décisions de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Et d’ajouter:” Le gouvernement s’en tient à la décision du parlement de ne pas prolonger le mandat de l’IVD”. Selon lui, la question ne concerne pas la fin de la mission de l’IVD mais certaines procédures réglementaires comme la sauvegarde de ses archives et la situation de son personnel.

Le ministre de la Relation avec les Instances constitutionnelles, Mehdi Ben Gharbia, a indiqué fin mai que le communiqué commun rendu public par son département et l’IVD ne signifie aucunement la prolongation du mandat d’exercice de cette instance. “Ce communiqué porte sur les procédures de fin de mandat de l’IVD et les formalités de livraison et de réception des dossiers”, avait-il ajouté. “Le 31 mai 2018 marquera l’expiration du mandat de l’IVD et la suspension de son budget”, avait-il souligné.

Lors d’une conférence de presse tenue le 25 mai dernier, la présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine avait déclaré que l’Instance poursuivra son travail jusqu’à la fin des “procédures de livraison et de réception”.

“Le gouvernement n’a pas l’intention de mettre fin à la mission de l’instance et a exprimé son engagement à accompagner le processus de la justice transitionnelle”, avait-elle dit.

Le Parlement avait voté, le 26 mars 2018, avec 68 voix contre et 2 abstentions contre une ýprolongation du mandat de l’IVD ýqui devait initialement se terminer le 31 mai.