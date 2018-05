Tunisie : Le ministère de la santé met en garde contre la consommation des produits laitiers et dérivés non stérilisés

La direction des soins de santé de base relevant du ministère de la santé a mis en garde, vendredi, les citoyens contre les dangers de la consommation des produits laitiers et dérivés non stérilisés qui peuvent transmettre plusieurs maladies comme la brucellose et la tuberculose bovine, responsables de plusieurs complications sanitaires.

Dans un communiqué publié, vendredi, la direction des soins de santé de base a souligné l’importance de consommer des produits laitiers et dérivés stérilisés et emballés vendus dans les grandes surfaces comme le lait fermenté, le lait caillé et les fromages frais qui sont fortement demandés pendant le mois de ramadan.