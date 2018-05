Une délegation de l’ES Sahel, présidée par Ridha Charfeddine se réunit avec la commission d’éthique de la FIFA

Une délégation de l’Etoile Sportive du Sahel conduite par le président du club Ridha Charfeddine et formée de Adel Gaieth secrétaire géneral et Ridha Ben Othman, membre fédéral a rencontré mardi à Zurich (Suisse), la commission d’éthique de la fédération Internationale de football (FIFA) pour lui présenter officiellement son dossier de suspicion de corruption et de manipulations dans le football tunisien.

Lors de la réunion qui a duré une heure et demi, la commission d’éthique de la FIFA a écouté les explications des membres de la délégation étoilée, selon une source proche de l’ES Sahel.

Le club Sahélien rappelle-t-on, a décidé de s’adresser à la FIFA suite à ses soupcons de manipulation du match houleux perdu face à l’Espérance Sportive de Tunis comptant pour la 18ème journée du championnat de la ligue 1 professionnelle de football.

Ce classico a dégénéré à la 80e minute de jeu, lorsque l’arbitre Karim Khemiri a sifflé un penalty contre l’Etoile, qui menait 2-1 à ce moment de la partie. Des actes de violence sur le terrain et dans les tribunes entre les supporters et les forces de l’ordre se sont alors produits, jets de fumigènes, de pierres, chaises.. et l’Espérance ST a fini par remporter la rencontre (3-2). Trois joueurs ont été exclus en fin de rencontre.

La FTF avait sanctionné l’arbitre jusqu’à la fin de la saison de la rencontre mais le le Comité directeur étoilé a décidé de porter plainte pour soupçon de corruption et de maniputation et de déposer un dossier à la présidence du gouvernement, au ministère de la jeunesse et des sports et à l’instance national de lutte contre la corruption.

Il a également décidé de “saisir la commission d’éthique de la Fédération internationale de footbal (FIFA) pour dénoncer les graves dépassements enregistrés dans le football tunisien.