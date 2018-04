Tunisie – ARP : La grève des agents entrave les travaux de la plénière

La grève observée ce mardi par les agents et employés du parlement a entravé les travaux de la plénière consacrée à la discussion du projet de code des collectivités locales.

Selon le secrétaire général du syndicat de base des employés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Abdelbasset Hasnaoui, cette grève, reportée à deux reprises est légale et intervient après l’échec des négociations avec la direction, lors de la troisième séance de conciliation tenue lundi.

Le syndicaliste a expliqué à l’Agence TAP que les employés réclament, notamment, la concrétisation du l’indépendance administrative et financière de l’Assemblée, conformément à l’article 52 de la Constitution, en plus du statut de la fonction publique parlementaire et la régularisation de certaines situations administratives.

De son côté, la direction, représentée par Adel Hanchi, secrétaire général adjoint chargé de la législation affirme cautionner l’ensemble des points contenus dans la motion des employés. Il s’est dit, toutefois, étonné de voir la partie syndicale ajouter un sixième point non programmé dans la motion relatif à la majoration de l’indemnité parlementaire.

Le parlement aurait souhaité voire l’option de la grève écartée lors de la réunion de lundi, a-t-il regretté.

Adel Hanchi a souligné le souci du parlement de poursuivre les négociations avec le syndicat, appelant à un dialogue sérieux et responsable basée sur la confiance mutuelle. Il a indiqué que la direction a d’ores et déjà réagi aux questions liées à la nomination aux fonctions, ajoutant qu’un projet de loi sur les dispositions spéciales relatives à l’indépendance financière et administrative du parlement fait actuellement l’objet de concertation avec le Tribunal administratif.