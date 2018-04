Canada  : Une attaque à la voiture-bélier fait au moins 10 morts

Une camionnette a foncé sur la foule dans une rue très fréquentée à Toronto faisant 10 morts et 15 blessés.

Le conducteur a semé la mort sur un kilomètre, avant de se rendre à la police, lundi 23 avril 2018.

Un chauffeur de taxi de 56 ans décrit la scène en affirmant avoir vu une femme se faire projeter contre un abribus, dont “les vitres éclatent en morceaux et s’effondrent” sur la victime, inconsciente, avant de se porter à son secours. Mais la camionnette a poursuivi sa course, “encore, encore et encore”. Elle a renversé une bouche à incendie, des distributeurs de journaux. Le véhicule “écrasait tout, il a détruit un banc, on peut voir exactement où il est passé à cause des traces de pneus”, a décrit, à la chaîne de télévision CP24, un témoin.